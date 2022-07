Benfica “vai funcionar bem na Liga, mas vai ter problemas com equipas de maior calibre”

“Acho que o Benfica vai funcionar muito bem na Liga, com vertigem, muitos golos, a roçar o espetáculo, mas com equipas de maior calibre, que saem bem, que têm um plano bem elaborado e conseguem explorar a profundidade, vai ter alguns problemas, principalmente na transição defensiva”, analisa, em Bola Branca .

Hélder Cristóvão, antigo jogador do Benfica e internacional português, gostou do que viu da equipa de Roger Schmidt na vitória por 3-2 frente ao Newcastle, na Eusébio Cup . Cristóvão fala de uma “boa primeira parte”, com boas “dinâmicas ofensivas”, mas “com os mesmos problemas” defensivos.

Ramos candidato à titularidade

Gonçalo Ramos e Henrique Araújo marcaram no encontro com o Newcastle. Os dois jovens são candidatos à titularidade na equipa do técnico alemão, mas Cristóvão considera que “Gonçalo vai jogar de início”, sendo Araújo uma opção para sair do banco.

“É um jogador diferente do Henrique Araújo, que funciona melhor a jogar de início do que a entrar. O Araújo consegue ser uma alternativa mais credível a entrar, porque empresta mais energia, acutilância e inconformismo. Mas complementam-se muito bem”, afirma.

Morato de saída, novo guarda-redes é prioridade

Sobre as opções para o centro da defesa, sector sobrelotado na equipa de Roger Schmidt, Hélder Cristóvão acredita que “quem deixará o plantel será o Mortato”.

Para o antigo central, neste momento “a mensagem é clara”: a aposta é “Otamendi e João Victor até Lucas Veríssimo estar preparado”.