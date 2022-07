Benfica vence Nice no primeiro amigável no Algarve

O Benfica venceu os franceses do Nice, por 3-0, no primeiro amigável realizado no estágio no Algarve.

Todos os golos das águias foram apontados no primeiro tempo. Rafa Silva abriu o marcador aos 7 minutos de jogo, com um remate colocado, depois de ter sido servido com um cruzamento da esquerda de Grimaldo.

Aos 20 minutos, num canto curto, Neres cruzou para o segundo poste e o capitão Otamendi cabeceou para golo. As águias foram superiores e o terceiro surgiu mais uma vez de cabeça, por Gilberto.

Roger Schmidt alinhou de início com Helton Leite, Gilberto, Otamendi, Morato, Grimaldo, Florentino, Enzo Fernández, João Mário, Rafa, Neres e Gonçalo Ramos. O grande destaque foi a titularidade de Enzo Fernández, que assinou na quinta-feira e disputou os primeiros minutos no dia seguinte.

Jogaram ainda Meité, Pizzi, Yaremchuk, Bah, Paulo Bernardo, Vertonghen, Gil Dias, Diego Moreira, António Silva e Chiquinho. André Gomes Vlachodimos, André Almeida, Tomás Araújo, Martim Neto e Henrique Araújo não foram utilizados.

As águias têm novo amigável marcado para domingo, frente ao Fulham.