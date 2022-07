Martim Neto pronto para qualquer decisão de Roger Schmidt

Martim Neto está entre os 38 jogadores que Roger Schmidt que levou para estágio em Inglaterra, mas trabalha sem garantias de que vai continuar na equipa principal.

O jovem médio, de 19 anos, foi campeão da Youth League na temporada passada e teve a oportunidade de se estrear pela primeira equipa na última jornada do campeonato, frente ao Paços de Ferreira. Pronto para a decisão do treinador, Martim Neto aproveita para "desfrutar" da oportunidade.

"É um grande orgulho estar com estes jogadores de grande qualidade e com mais experiência do que eu. Temos 14 jogadores da formação, sinal de que o Benfica está a trabalhar. Vou continuar a trabalhar da melhor maneira", diz o jogador.

O médio está, sobretudo, interessado em "evoluir, aprender, ouvir os conselhos que têm para nos dar". Os dias de estágio em Inglaterra têm sido marcados por "treinos duros, de muita intensidade", com a perspetiva de ter a equipa a posto para as pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Martim Neto está no Benfica desde 2015. Há duas épocas que tem utilização na equipa B. Na temporada passada, fez 30 jogos pela formação secundária dos encarnados, 11 pelos juniores, dois pelos sub-23 e um pela equipa principal.

O Benfica prepara-se para terminar o estágio em Inglaterra. O trabalho de pré-temporada vai prosseguir no Algarve.