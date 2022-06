Benfica com kosovares no caminho e Twente no horizonte

O Benfica ficou a conhecer, esta sexta-feira, os adversários no mini torneio da primeira ronda de apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões feminina.

As encarnadas defrontam, na meia-final, a 18 de agosto, o Hajvalia, do Kosovo. Se vencer, defrontará, no dia 21, Twente, dos Países Baixos, ou Agarista, da Moldávia, que se defrontam entre si na outra semifinal.

Esta primeira ronda de qualificação é disputada em formato de Final Four: quatro equipas num só estádio, meias-finais a uma mão, jogo de atribuição do terceiro lugar e final.

Esta ronda pode deixar já de fora algumas equipas importantes: há Ajax e Eintracht Frankfurt (podem encontrar-se na final) num grupo e, mais atrativo ainda, Real Madrid e Manchester City noutro (idem).

Nota, ainda, para o Servette - das portuguesas Inês Pereira, Mónica Mendes, Ágata Filipa e Francisca Cardoso -, que terá pela frente o Glasgow City, o Paris FC e a Roma.

Os vencedores de cada torneio avançarão para a segunda ronda de qualificação, em formato de eliminatória a duas mãos, disputada em setembro.

Doze equipas apuram-se para a fase de grupos, onde se juntarão a Lyon, Barcelona, Wolfsburgo e Chelsea. Na última época, o Benfica chegou à fase de grupos, em que ficou atrás de Lyon e Bayern de Munique.