Benfica confirma princípio de acordo por Enzo Fernández

O Benfica oficializou um princípio de acordo com o River Plate para a contratação de Enzo Fernández, segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

O negócio diz respeito a 75% do passe do médio argentino e que tem um custo inicial de 10 milhões, sendo que pode ter um valor adicional de mais oito milhões de euros. No total, o Benfica poderá pagar 18 milhões de euros pelo internacional sub-20 Enzo Fernández.

O médio argentino, de 21 anos, afirmou-se na equipa principal do River há duas épocas, depois de ter estado emprestado ao Defensa y Justicia.



O jogador é a quinta contratação das águias para a temporada 2022/23, na qual vai ser comandado pelo alemão Roger Schmidt (ex-PSV Eindhoven): já estão confirmados os avançados Petar Musa (ex-Boavista) e David Neres (ex-Shakhtar Donetsk) e os defesas Alexander Bah (ex-Slavia Praga, Che) e ainda Mihailo Ristic (ex-Montpellier, Fra).