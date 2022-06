Luís Filipe Vieira pagaria cláusula de 30 milhões para contratar Rúben Amorim

Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica, garante que pagaria a cláusula de 30 milhões de euros e contrataria Rúben Amorim ao Sporting para ser o treinador das águias.

Em entrevista à CMTV, Vieira garante que preferia um treinador português a Roger Schmidt: "Eu contraria um português, mas isso vale o que vale. Ele lá sabe o motivo da sua decisão. Era o Leonardo Jardim. Seria a minha primeira escolha".

Sobre Rúben Amorim, Vieira garante que "se fosse presidente do Benfica teria uma conversa séria e exercia cláusula dos 30 milhões. Passado um ano estava pago. Segundo se consta, ele não quer sair do Sporting".

Vieira recorda ainda a passagem de Rúben Amorim pelo Benfica, no início da carreira de treinador. O ex-dirigente diz que o treinador não gostou do projeto.

"Disseram-lhe como o Benfica trabalhava, e não fez sentido para ele. Deveria ter falado comigo. Falou com Pedro Mil-Homens e o Pedro Marques. Disseram-lhe que o modelo era 70 por cento o Benfica e 30 por cento o treinador e saiu. Fiquei chateado com ele, deveria ter-me telefonado. Ele sabia bem o que andávamos a falar, que ele tinha de ser treinador do Benfica. Nessa altura não era da equipa principal, mas chegaria lá", termina.