Noronha Lopes sobre Roger Schmidt. "Espero que exista uma estrutura que crie condições para vencer"

João Noronha Lopes, antigo candidato à presidência do Benfica, espera que o clube crie condições para o novo treinador, Roger Schmidt, tenha sucesso.

"Penso que tem credenciais. Espero que tenha sucesso no Benfica, como qualquer adepto quer. Mas principalmente, espero que exista uma estrutura que lhe crie condições para vencer", começou por dizer, num evento em Cascais.



O candidato às eleições de 2020 explica a importância do clube voltar a vencer títulos.

"É fundamental o Benfica ser campeão todos os anos. Cada vez que não é campeão, é mau para todos nós. Faz parte do nosso ADN. Se não somos há três anos, temos de olhar para isso com grande preocupação. Qualquer treinador que chega ao Benfica tem de sentir essa pressão de chegar ao melhor clube de Portugal e lutar por títulos", atira.

Sobre a temporada que termina, Noronha Lopes espera que a direção tenha "aprendido com os erros", numa época com troca de treinador em dezembro.

"Há muita coisa que tem de ser retirada da época que passou. Não foi positiva. Espero que se aprenda com os erros e espero que se construa um Benfica com uma cultura vencedora e com a resolução de alguns problemas que foram evidentes no último ano", termina.



João Noronha Lopes perdeu as eleições de outubro de 2020 para Luís Filipe Vieira. Na altura, o empresário conseguiu 34,71% dos votos, atrás dos 62,59% de Vieira, que viria a ser destituído, meses mais tarde.