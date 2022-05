Schmidt quer pôr o Benfica jogar com estilo, mas pede atitude para lutar por títulos

Roger Schmidt pretende pôr o Benfica a jogar bem, no entanto, avisa que não basta ter estilo para vencer: é preciso atitude e sentido de equipa.

Em entrevista à BTV, divulgada esta quarta-feira, o novo treinador do Benfica prefere não falar sobre o estilo de jogo que vai implementar e salienta que pedirá muito mais do que isso quando a pré-época começar.

"Para termos sucesso não conta só o estilo de futebol, mas tudo. Também a atitude, ser uma equipa. É algo que podemos discutir depois do dia 27 de junho, quando começarmos a pré-época", sublinha.

O técnico alemão ficou impressionado com o que viu no Benfica Futebol Campus e garante que vai olhar para a formação do clube, mais ainda depois da conquista da Youth League pela equipa de sub-19.

"Estou muito interessado nos jovens jogadores e no seu desenvolvimento. É sempre muito bom que os clubes tenham jogadores da formação na primeira equipa: dão sempre energia e identidade", explica.

Com mais ou menos conversa, com mais ou menos jovens, o objetivo de Roger Schmidt é claro: "Mostrar o melhor futebol e lutar por troféus."