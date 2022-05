Hugo Vieira sobre Ristic. "Tem muita qualidade e um cruzamento acima da média"

O avançado português Hugo Vieira partilhou balneário com Mihailo Ristić, lateral sérvio que estará perto de reforçar o Benfica, e aprova a contratação.

Em Bola Branca, o seu antigo colega de equipa no Estrela Vermelha admite que tem conversado com Ristic e, caso este lhe pedisse uma opinião final, o avançado luso não hesitaria sobre o que lhe haveria de dizer.



"Para vir de olhos fechados. Falamos muitas vezes, ele vai adorar. Ele já me perguntou se o Benfica é como o Estrela Vermelha, e é. Acho que se vai apaixonar pelo Benfica. Já no Estrela Vermelha ele me perguntava sobre o Benfica, quando o Jovic foi para o Benfica", afirma.

Hugo Vieira descreve um lateral com características ofensivas: "Tem muita qualidade, um cruzamento acima da média, é bom miúdo e passámos momentos muito bons juntos. Ele chegou a jogar várias vezes para interior, por causa da qualidade técnica que tem. Faz o corredor todo, é um defesa-esquerdo bastante ofensivo. Fez muitas assistências".

Hugo Vieira, que já teve também ligação ao Benfica, não duvida que Ristiç vai dar-se bem por cá. A começar pela adaptação.

"Os sérvio adaptam-se muito facilmente, não é novidade para ninguém. Acho que muito facilmente se adaptaria, tem todas as condições para isso", termina.

De saída de Malta com mais um título

Vieira, aos 33 anos, assume que vai deixar o Hibernians, de Malta, onde foi campeão, mas vai continuar no estrangeiro. Quando voltar a Portugal, só representará um clube.

"Mais um título, estou feliz, e vamos ver. Ainda não pensei sobre o futuro. Fizeram-me uma proposta para continuar, mas não vou ficar. Provavelmente fico no estrangeiro. Quando voltar, será para o Gil Vicente, terei de falar com eles", termina.



Hugo Vieira conta com passagens pelo Santa Maria, Gil Vicente, Gijón, Benfica, Sporting de Braga, Torpedo, Estrela Vermelha, Yokohama Marinos, Sivasspor, Consodole Sapporo e Universidade Cracóvia.