Rui Costa: "Estou muito confiante para o futuro"

Rui Costa, presidente do Benfica, garante estar muito confiante para o futuro do clube, na véspera da chegada de Roger Schmidt em Lisboa.

À margem de uma apresentação de um livro de homenagem a Eusébio, Rui Costa acredita que já não há jogadores da qualidade da lenda encarnada, mas acredita que é possível incutir todos os outros valores do clube.

"Se gostava a ver as nossas equipas a jogar com a dimensão do Eusébio? Todos gostaríamos, mas todos sabemos que a qualidade do Eusébio já não há, mas que consigam ter os outros atributos, incutir nos jogadores os outros atributos que o Eusébio tinha. Estou muito confiante para o futuro", disse.

O futuro da equipa de futebol será liderado por Roger Schmidt, o novo treinador do Benfica, que chega esta terça-feira a Lisboa para começar os trabalhos no novo clube.

O técnico alemão aterra na manhã de terla-feira no aeroporto Humberto Delgado, por volta das 10h30, e estará nas instalações do clube para formalizar a assinatura do contrato e terá várias reuniões de trabalho no Estádio da Luz e no Benfica Campus.

O acordo entre as duas partes já foi anunciado na semana passada. Roger Schmidt, que deixou o comando técnico do PSV Eindhoven, vai assinar por duas temporadas, até 2024.

O Benfica regressa aos trabalhos a 24 de junho. O primeiro jogo oficial é a 18 de Julho, a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.