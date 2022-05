Rui Costa reuniu-se com secretário de Estado da Juventude e Desporto

O presidente do Benfica reuniu-se, esta quinta-feira, com o novo secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia.

Rui Costa discutiu entre outros assuntos, a centralização dos direitos televisivos, o regime jurídico das sociedades desportiva, a transparência e a violência no desporto.

Já João Paulo Correia confirma: “Discutimos, acima de tudo, assuntos de interesse para o desporto português. O Benfica é um clube eclético. Falámos dos assuntos na agenda do futebol, mas também de muitos outros relacionados com as modalidades e desporto em geral, da centralização dos direitos televisivos, de uma eventual revisão do regime jurídico das sociedades desportivas, da violência no desporto e da integridade desportiva”.