Toni confia que Rui Costa não ligará a rega se o FC Porto for campeão na Luz

Toni acredita que o Benfica entrará no clássico para ganhar e não com a intenção de evitar a celebração do FC Porto. No entanto, confia que, se houver festa do título, Rui Costa não apagará a luz nem ligará a rega.

Em entrevista a Bola Branca, Toni afirma que o novo presidente do Benfica não repetirá a atitude do anterior, Luís Filipe Vieira, que em 2011 deixou o FC Porto a festejar às escuras, algo que gerou polémica.

"Temos à frente um homem do futebol e que vai com certeza evitar essa 'mancha negra' que aconteceu em 2011, quando a luz se apagou e a água brotou. Espera-se um tempo novo com uma ideia de gente mais lavada, como é o Rui Costa", salienta o antigo jogador e treinador do Benfica.

Ao FC Porto basta um empate para festejar o título. Toni sublinha, contudo, que "aquilo que cabe ao Benfica é tentar ganhar o jogo".

"O Benfica não vai jogar para evitar que o FC Porto faça a festa. Os jogadores do Benfica entrarão em campo como sempre, para ganhar o jogo, sabendo que ao ganhá-lo poderão evitar [título do Porto]", frisa.

Nas duas vezes que Porto e Benfica se encontraram esta época, ambas no Dragão, o triunfo sorriu aos portistas (3-1 na I Liga e 3-0 na Taça de Portugal). Embora reconheça que a equipa de Sérgio Conceição tem sido "mais consistente", Toni assinala que um clássico "é sempre um jogo em que a emoção e a incerteza do resultado vão estar presentes".