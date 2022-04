Roger Schmidt ainda em silêncio sobre o Benfica. "Estou a trabalhar no meu legado no PSV"

Roger Schmidt, que estará em negociações avançadas para ser o próximo treinador do Benfica, mantém-se em silêncio sobre o possível futuro em Portugal.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo decisivo dos quartos de final da Conference League, frente ao Leicester CIty, o alemão diz que está focado em "trabalhar no seu legado no PSV" e que "não há nada para anunciar".

"Não há nada para anunciar. Neste momento, também não vou falar sobre isso. Quero concentrar-me na minha equipa e no próximo jogo, estou a trabalhar no meu legado no PSV", disse, em conferência de imprensa.