Paulo Fonseca nega contactos do Benfica. Objetivo é continuar no estrangeiro

O treinador Paulo Fonseca garante que não recebeu contactos do Benfica para substituir Jorge Jesus.

O antigo técnico da Roma foi associado ao cargo após a saída de Jesus, em dezembro. Em declarações à margem de um evento da Associação Nacional de Treinadores, em Leiria, o treinador assume que o Benfica "faria pensar qualquer treinador", mas o foco é continuar no estrangeiro.

"O meu objetivo é continuar no estrangeiro. Essa é a minha vontade. Não houve nenhum contacto do Benfica. É um clube enorme, perante as circunstâncias faz pensar qualquer treinador, mas o meu objetivo é continuar no estrangeiro", começou por dizer.

O treinador de 49 anos está fora do ativo desde que deixou a Roma no final da época passada. Treinou ainda o Shakhtar Donetsk, Sporting de Braga, FC Porto, Paços de Ferreira e Desportivo das Aves.

Paulo Fonseca ainda não tem destino traçado, mas o objetivo é voltar ao ativo no final da temporada: "Pode acontecer muita coisa. Quero começar a próxima época, não sei onde, mas gostava que fosse nos melhores campeonatos europeus".

O técnico está em Portugal depois de ter conseguido fugir da Ucrânia, onde vivia.

Seleção "tem personalidade" para chegar ao Mundial

Paulo Fonseca falou ainda sobre a seleção, que decidirá o apuramento para o Mundial do Qatar nas próximas duas semanas. O técnico diz estar "muito confiante", mas possível final com Itália será "teste muito duro".

"Têm de pensar em ganhar. É um momento importante para a seleção e para o país. Estou extremamente confiante, acredito que vamos chegar ao jogo da Itália. Aí sim teremos um teste muito duro. Portugal já mostrou que nos jogos difíceis tem capacidade e personalidade para vencer", termina.