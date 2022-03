Luisão acredita que Liverpool é adversário "difícil e desafiante"

O ex-futebolista Luisão, atual diretor na estrutura técnica do Benfica, admitiu que o clube teve “um sorteio difícil” e “desafiante” para os quartos de final da Liga dos Campeões, em que defrontará o Liverpool.

“Foi um sorteio difícil, desafiante para nós, mas posso lembrar 2006, em que tivemos uma eliminatória [oitavos de final] contra o Liverpool, que era o último campeão e conseguimos superar.Espero que nesta também estejamos preparados”, disse o antigo jogador, na zona de entrevistas rápidas após o sorteio em Nyon.

Luisão teve papel importante nessa eliminatória para a ‘Champions’, com o central a marcar o 1-0 da vitória no Estádio da Luz, enquanto na segunda mão a equipa voltou a vencer, com golos de Simão Sabrosa e Miccoli.

Em relação ao Liverpool atual, que já esta época venceu o FC Porto nos dois jogos na fase de grupos, 5-1 no Estádio do Dragão e 2-0 em Anfield Road, neste embate já com algumas ‘poupanças’ na equipa, Luisão reconhece o poderio ofensivo dos ingleses.