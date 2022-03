Darwin nomeado para jogador da semana da Liga dos Campeões

Darwin Nuñez está nomeado para jogador da semana da Liga dos Campeões,informa a UEFA. O avançado do Benfica foi decisivo, ao marcar o golo da vitória do Benfica sobre o Ajax, em Amesterdão. Um golo que valeu a qualificação da equipa portuguesa para os quartos de final da competição.

Koke, do Atlético de Madrid, Pulisic, do Chelsea e Geronimo Rulli, do Villarreal, são os outros jogadores nomeados.