Nélson Veríssimo e o mercado do Benfica. "Não ficou a faltar nada"

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, diz que "não ficou a faltar nada" no plantel das águias, em termos de entradas e saídas, depois de ter encerrado o mercado de janeiro com pouco movimento no clube encarnado.

"Na nossa opinião não ficou a faltar nada, saíram o Ferro e o Gedson, passamos de 27 para 25 jogadores, e temos dois jogadores com lesões de grande duração. Sabemos o que estamos a fazer, o plantel tem qualidade e é um número que se ajusta às necessidades e competitividade. Tudo correu como planeado", disse, em conferência de imprensa.

Porto e Sporting reforçaram o plantel, mas Nélson Veríssimo não tem interesse em análises que possam ser feitas em relação a um desinvestimento na temporada.

"Não concordo. Independentemente do que possa ter ocorrido nos concorrentes, a nossa preocupação é na nossa casa. Acreditamos no plantel que temos aqui e não podemos estar a avaliar a nossa situação com base nas decisões tomadas pelos outros. Temos qualidade no plantel, em função das opções para o futuro, acreditamos que os que continuaram são suficientes para enfrentar os desafios até ao final da liga", explica.