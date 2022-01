Benfica vive fase desfavorável e precisa de se tranquilizar

Shéu Han, antigo jogador do Benfica, rejeita comparações entre o atual momento anímico da equipa liderada por Nélson Veríssimo com o de há poucas semanas, com Jorge Jesus como treinador. Contudo, admite que os encarnados precisam de encontrar alguma tranquilidade. “Não gosto nem estou a fazer comparações, nem pensar nisso. Olho para o momento”, começa por sublinhar, em entrevista a Bola Branca. O antigo coordenador técnico do futebol profissional do Benfica admite, porém, que “o panorama que existe no Benfica não é favorável e a preocupação é dar alguma tranquilidade” à equipa. “Nesse aspeto, julgo que sim”, declara, quando questionado se observa alguns ganhos com a chegada de Nélson Veríssimo ao comando técnico.

Shéu Han dmite que uma vitória no dérbi da final da Taça da Liga pode ser uma ajuda importante no atual momento do Benfica, um clube habituado a ganhar. É imperioso somar vitórias, enfatiza, para que os jogadores se sintam tranquilos, independentemente de quem assume o comando técnico. “Com Veríssimo ou com outro treinador, o que importa é que o Benfica ganhe. Sinto que há uma certa preocupação em dar à equipa essa tranquilidade que é necessária para se poder trabalhar”, vinca. Uma vitória sobre o Sporting “ajuda sempre, em qualquer circunstância”.

Expectativas para a final de sábado não condicionam

Nélson Veríssimo, no Benfica, e Ruben Amorim, no Sporting, espreitam o dérbi do título na Allianz Cup como uma oportunidade para virar a página, mas Shéu Han não acredita que tais expectativas possam condicionar a final marcada para sábado, em Leiria. “É mais um dérbi onde se encontram estes dois colossos. Não há outros indicadores que possam influenciar” considera o antigo coordenador técnico do futebol encarnado, nesta entrevista a Bola Branca. “A única coisa que pode influencia é estarem preparados para vencer o jogo, independentemente do que se possa extrapolar. Na essência, o principal está em ganhar o jogo”, complementa. Confrontado pela Renascença com as declarações do treinador do Sporting, que após ter afastado o Santa Clara na meia-final (2-1), disse encarar a final com o Benfica como uma oportunidade para que tudo volte ao normal, Shéu Han considera tratar-se de “uma apreciação que é respeitável". No entanto, sublinha, "não deixa de ser um jogo em que as duas equipas têm de demonstrar capacidade para ganhar". "O resto são coisas que dizemos à margem. Aquilo que sinto sentia quando praticava é que é chegar a um jogo e ganhá-lo, independentemente do que o possa envolver”, sublinha.