Benfica recebido com aplausos em Gaia

A comitiva do Benfica foi recebida por dezenas de adeptos em Vila Nova de Gaia, junto à unidade hoteleira onde a equipa vai estar até ao clássico do Dragão contra o FC Porto.

Já durante a viagem desde Lisboa vários grupos de adeptos incentivaram a equipa em viadutos e rotundas.

Nota para a presença junto do plantel do treinador Nélson Veríssimo. O técnico não viajou com a equipa, para poder estar no funeral da mãe, mas também já está junto do grupo.

Veríssimo, que orientou apenas dois treinos, chamou 23 jogadores para a partida contra os azuis e brancos, da jornada 16 da I Liga. Após dois treinos será esta a primeira partida sem a orientação de Jorge Jesus.

O Benfica tem atraso na Liga e, em caso de derrota esta quinta-feira, fica a sete pontos do FC Porto.