Jesus diz que o Benfica fez uma fase de grupos "espetacular"

Jorge Jesus considera que o Benfica fez uma fase de grupos da Liga dos Campeões de grande nível e conseguiu reaver o prestígio internacional com o apuramento para os oitavos de final, à frente do Barcelona.

Após a vitória, por 2-0, sobre o Dínamo de Kiev, esta quarta-feira, que carimbou o bilhete do Benfica para os "oitavos", o técnico encarnado destacou que "os jogadores do Benfica merecem o apuramento".

"Fizemos uma fase de grupos espetacular. Só perdemos dois jogos, para a equipa mais forte, o Bayern de Munique. Isso justificou o apuramento. Todo o mundo que está ligado à Champions vai perceber porque é que o Barcelona ficou de fora, foi o Benfica que tirou o Barcelona da competição. Isto é bom para a imagem internacional do Benfica. Queríamos recuperá-la. Estamos entre as 16 melhores equipas do mundo", enalteceu.

No sorteio de segunda-feira, o Benfica não será cabeça de série, pelo que apanhará um dos vencedores de grupos, à exceção do Bayern.

Jorge Jesus fez uma premonição: "Não tenho preferência para o sorteio, mas já sei que vai ser uma das três, quatro equipas mais fortes."