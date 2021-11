Benfica garante que entregou "atempadamente" os bilhetes do dérbi ao Sporting

O Benfica garante que disponibilizou "atempadamente" ao Sporting os bilhetes para o dérbi de sexta-feira, relativo à 13.ª jornada do campeonato.

Em nota de esclarecimento no site oficial, o Benfica sublinha que a demora de que o Sporting se queixa "deveu-se exclusivamente a procedimentos técnicos relacionados com o sistema e plataforma de 'ticketing' por si utilizados no seu endosso aos adeptos leoninos".

O clube refere, ainda, que os ingressos foram "disponibilizados exatamente nas mesmas condições legais oferecidas a todos os adversários" que esta época jogaram na Luz e aos adeptos do Benfica.

"A saber, requerendo a identificação de quem adquire esse mesmo ingresso, por forma a que, na extrema observância das regras de segurança em defesa do espetáculo e do público presente, a cada lugar do Estádio corresponda um nome e um número de cidadão", lê-se.

O Benfica clarifica, por fim, que os convites para o dérbi a que o Sporting tem direito, na condição de equipa visitante, "serão imediatamente disponibilizados assim que forem identificados os destinatários".

Benfica e Sporting defrontam-se na sexta-feira, às 21h15, na Luz. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.