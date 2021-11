Benfica vai ser testado à Covid-19, depois de confirmada variante Ómicron na Belenenses SAD

O plantel do Benfica vai ser testado à Covid-19, como medida de precaução, depois de ter sido confirmada a nova variante Ómicron no plantel da Belenenses SAD.

“Vão ser testados por precaução, mas esses jogadores não são contactos de doentes. Os casos estavam isolados. O que nós procuramos são contactos de um doente, de um caso positivo, e são esses agora que vão ser procurados. É entre a Belenenses SAD ou as suas famílias”, explicou Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, à "SIC".

Todos os contactos dos casos positivos terão agora de cumprir um período de isolamento profilático, independentemente de estarem ou não vacinados e do nível de exposição, tendo ainda de fazer testes pelo menos ao 5.º e ao 10.º dia.

O caso dos jogadores causou polémica durante o fim de semana. O jogo entre o Belenenses SAD e o Benfica disputou-se, mas o surto entre os azuis deixou o clube com apenas 9 jogadores disponíveis. O Benfica venceu por 7-0 e o desafio foi dado como terminado depois do início da segunda parte, quando o Belenenses SAD ficou reduzido a sete jogadores, por lesão.

Tudo indica que o primeiro infetado do plantel do Belenenses-SAD tenha sido o internacional sul-africano Thibang Phete, conhecido como Cafú, que esteve recentemente no seu país para representar a seleção.