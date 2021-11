Jesus espera que Flamengo vença Abel Ferreira e conquiste a Libertadores

Jorge Jesus espera que o Flamengo conquista a Taça Libertadores e vença o treinador português Abel Ferreira, ao comando do Palmeiras. Questionado sobre por quem iria torcer na final da prova, Jesus espera que a sua antiga equipa volte a conquistar o troféu.

"No ano passado enviei uma mensagem ao Abel porque a final era no Maracanã e disse que tinha que lá estar mais um português, e foi o que aconteceu. Este ano, é diferente. Está um clube que me amou, jogadores que trabalharam comigo durante 14 meses. Este ano, quero que ganhe o Flamengo", disse, em conferência de imprensa.

O Palmeiras, detentor da Libertadores, defende título no sábado, às 20h00, frente ao Flamengo, no Estádio Centenário, em Montevideu, Uruguai.

Jesus treinou o Flamengo na temporada de 2019, antes de voltar ao Benfica no verão de 2020. Ao serviço do clube do Rio de Janeiro conquistou uma Copa Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, um campeonato brasileiro e uma Supertaça brasileira.