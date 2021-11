João Mário nos convocados do Benfica para Barcelona

João Mário está convocado para o jogo com o Barcelona e deverá ser opção de Jorge Jesus esta terça-feira. O treinador já tinha confirmado, em conferência de imprensa, que o médio "deu boas indicações" no treino e que contaria com ele.

A sua utilização estará dependente do treino que o Benfica tem previsto para o dia do jogo. João Mário sofreu uma lesão na zona lombar, durante o jogo com o Braga, e falhou a partida com o Paços de Ferreira, para a Taça de Portugal.

O médio é uma das seis novidades na convocatória de Jesus, em relação ao jogo com o Paços. Além de João Mário, regressam Vlachodimos, Otamendi, Gilberto, Meite e Yaremchuk.