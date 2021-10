Jesus vai fazer poupanças em Guimarães na Taça da Liga

Jorge Jesus, treinador do Benfica, assume que fará algumas poupanças no onze inicial devido ao calendário apertado que as águias enfrentam, com jogo frente ao Estoril, revelação do campeonato, no fim-de-semana, e frente ao Bayern de Munique.

"Temos de tomar opções. Daqui a três dias jogamos no Estoril e passados três dias em Munique. Temos de fazer uma mescla de opções, é o que vamos fazer amanhã. Seguramente não vai ser o onze que jogou em Vizela, vai haver algumas alterações e no Estoril a mesma coisa, para não pormos jogadores em risco fisicamente", começou por dizer em antevisão aos meios do clube.

O treinador assume que é um jogo importante, porque o Vitória de Guimarães garante passagem caso vença o jogo.

"Eles ganharam 2-0 ao Covilhã e se perdermos estamos fora. Vamos encarar este jogo como uma decisão, é o jogo que vai com ditar se continuamos ou não na Taça da Liga. Vai ser extremamente difícil, porque é uma equipa forte e vai jogar, seguramente, com o melhor onze", atira.

Jesus reconhece que a Taça da Liga por vezes "não é tão valorizada", mas é um troféu que pensa em vencer. Treinador do Benfica diz que a final da Taça da Liga é melhor organizada do que a Taça de Portugal.

"É sempre o primeiro troféu do calendário. Significa que o queremos conquistar e sabemos que temos só um joga para definir se o podemos conquistar ou não, que é o de amanhã. Não é tão valorizada, mas é muito bem organizada. A final, na minha opinião, é melhor organizada do que a final da Taça de Portugal. Tudo isso dá-nos a responsabilidade e respeito pela competição".

O Vitória de Guimarães-Benfica joga-se na quarta-feira, às 19h30, no Estádio D. Afonso Henriques.