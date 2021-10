Jesus quer vencer o Bayern, "mas se não puder um ponto já é bom"

Jorge Jesus acredita que o Benfica pode vencer o Bayern de Munique, porém, está ciente do poderio do próximo adversário na Liga dos Campeões e admite que conquistar um ponto aos alemães já será bom.

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo na Luz, esta terça-feira, o treinador do Benfica classificou o Bayern como "a equipa mais forte do mundo", não só por ter grandes jogadores - "se calhar o PSG tem melhores individualidades" - mas especialmente pelo valor do coletivo.

"Isso não nos tira ambição, nem a convicção de que temos poder para discutir o jogo. Vamos para o jogo sabendo que não vai terminar 0-0. Tenho quase a certeza absoluta que o Bayern faz golos. Ainda não houve um jogo em que não tenham feito. Temos de ter uma boa capacidade técnica, tática e psicológica. Preparámos a equipa para poder discutir o jogo. Se pudesse escolher, escolhia os três pontos, mas se não puder ganhar, um ponto já é bom", assumiu o técnico encarnado.

Goleada não pode ser possibilidade

Jorge Jesus avisou, também, que o Bayern "já sabe que o Benfica ganhou 3-0 ao Barcelona", pelo que "está muito mais focado e menos surpreendido" do que os catalães. Ainda assim, o treinador mostrou-se otimista e recusou admitir, sequer, a possibilidade de uma goleada.

"Há hipótese, se calhar, na cabeça da maioria das pessoas, mas não na cabeça do treinador e dos jogadores do Benfica. No futebol, essas situações podem acontecer, mas vamos convictos de que podemos sair do jogo com pontos. Pensamos positivamente. Vou lançar uma equipa para a frente, não para trás, com jogadores muito criativos e rápidos."

"Não vamos para o jogo pensando que vamos ser goleados. Vamos para o jogo pensando que podemos ganhar. Depois, vamos ver o que o jogo dita. Claro que se o Benfica pontuar, com a vitória que temos sobre o Barcelona, dá-nos margem para sonhar com a passagem", aditou.

Benfica contra os 5% das apostas

Tudo isto sustenta a tese de que o Bayern tem mais argumentos: "É teórico, mas ninguém tem dúvida que uma equipa que nos últimos quatro anos tem quatro derrotas na Champions, à partida, é favorita."

"Nós, nas casas de apostas, devemos ter 5%. Mas o futebol não é isso. Nem sempre os melhores ganham. Vamos bater-nos, temos muito mais possibilidades do que esses 5%. Acreditamos na nossa qualidade coletiva, acreditamos que temos jogadores para fazer a diferença individual e isso qualifica-nos para uma equipa também com poder. acreditamos que poderemos disputar este jogo, não direi taco a taco. Temos de ser perfeitos para poder fazer equilíbrio com a equipa do Bayern de Munique, para termos possibilidades de sair daqui com pontos", vincou.

No plano estratégico, Jorge Jesus realçou que "o futebol é adaptação", seja frente ao Bayern de Munique ou ao Trofense, e que o Benfica tentará evitar que os campeões alemães encontrem espaço entre linhas.

"O mais importante para o Benfica é ter uma boa organização defensiva. Se conseguir, vai discutir o jogo, não tenho dúvida nenhuma", atirou.

O Benfica-Bayern de Munique está marcado para quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz, e terá arbitragem do romeno Ovidiu Hategan. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.