Rui Costa. "Novo ciclo", mas o mesmo objetivo: "ganhar sempre"

Rui Costa é o novo presidente do Benfica. No discurso de tomada de posse, já depois das 5h00 da manhã, Rui Costa diz que se inicia um "novo ciclo" no clube, mas com o mesmo objetivo: "ganhar sempre". Essa é "a prioridade absoluta".

O triunfo, com mais de 80% dos votos, implica uma "responsabilidade acrescida". Agora, pede que, "respeitando a diversidade", os sócios e adeptos estejam "unidos na ação".

"O grande vencedor foi o Sport Lisboa e Benfica e a sua grandeza, foi um grande dia à Benfica", com mais de 40 mil sócios votantes, "a maior mobilização de sempre, sem paralelo a nível nacional". "Somos a maior instituição desportiva nacional, q se orgulha da sua história".

Rui Costa elogia a "enorme elevação e civismo" do dia eleitoral depois de um "debate vivo, frontal" na campanha eleitoral. No discurso deixou uma palavra de elogio à lista B, que "fez jus ao seu lema 'Servir o Benfica'".

Ficou também uma palavra para o presidente cessante: "A obra de Luís Filipe Vieira merece o melhor dos reconhecimentos".

Já após o discurso, e perante os jornalistas, Rui Costa deixou "cair" a frase: "É o jogo mais difícil da minha vida".

Rui Costa é o 34.º presidente do Benfica. Venceu as eleições mais concorridas de sempre (40.085 sócios) num clube em Portugal com 84,48% dos votos, contra 12.24% de Francisco Benitez (líder da lista B).