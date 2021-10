"Rui Costa será um dos grandes presidentes da história do Benfica"

"Rui Costa vai ser um dos grandes presidentes da história do Benfica". A convicção é de Valdo Cândido Filho, antigo médio e capitão das águias, que manifesta o seu apoio ao presidente em exercício e candidato nas eleições do próximo sábado.

Em entrevista a Bola Branca, o ex-internacional brasileiro, hoje com 57 anos, afasta críticas e explica a presença na Luz de ex-colegas e a antigas figuras do Benfica. Tal como Valdo, que até desceu ao relvado antes do jogo com o Portimonense, outras figuras do passado encarnado têm regressado à tribuna do estádio a convite do atual líder.

Porém, isso "não é o mais importante", defende Valdo, que prefere elogiar o perfil e preconizar um estatuto quase único no futuro de Rui Costa.

"O convite que estamos a receber deixa-nos felizes. Os adeptos podem ver-nos com mais frequência, mas não é por isso que acho que deva ser eleito. Deve ser eleito porque é tranquilo, sereno e firme. Só o tempo o dirá, mas tenho a convicção que se for eleito vai ser um dois grandes presidentes da história do Benfica", atira Valdo, para quem "Rui Costa é o nome mais indicado para ser presidente do Benfica".

Condições "para levar o Benfica ao bom caminho"

O candidato da lista A tem sido, entretanto, acusado de falta de experiência e de manter perto de si nomes ligados a Luís Filipe Vieira. Segundo Valdo, também em Bola Branca, a conversa deve ser outra.

"Não é porque você fez parte de uma equipa, que deixa de ser bom. Se o Rui Costa foi ilibado de qualquer coisa, tem condições para levar o Benfica ao bom caminho. E a experiência adquire-se", sublinha o antigo jogador.

Rui Costa, de 49 anos, assumiu a presidência do Benfica a 9 de julho, na sequência da suspensão do mandato por parte de Luís Filipe Vieira, que posteriormente se demitiu, após ter sido constituído arguido no âmbito da investigação ‘cartão vermelho’, por suspeita de vários crimes económico-financeiros.

Francisco Benítez, líder do movimento Servir o Benfica, é o rival de Rui Costa nas eleições marcadas para 9 de outubro.