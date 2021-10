Antigo vice do Benfica: “Senti que há uma oposição fraca e que o resultado vai ser esmagador”

José Manuel Antunes, antigo vice-presidente do Benfica, acha o discurso de Francisco Benítez “um pouco confuso”, embora aprecie “o voluntarismo” do candidato às eleições do clube.

Numa análise, em Bola Branca, às entrevistas dos candidatos ao canal do clube encarnado, Antunes explica que Benítez cometeu um erro “fatal” ao não revelar “os nomes da sua estrutura base”, algo que entristece quem, como é o caso do ex-vice-presidente, desejava “uma oposição mais forte”.

“Era bom que este regime se sentisse pressionado a fazer melhor”, diz. “Senti que é uma oposição muito fraca e que o resultado eleitoral vai ser esmagador a favor do Rui Costa”.

Por outro lado, o atual líder encarnado mostrou “algumas ideias diferentes” da direção anterior, como o retorno da equipa de ciclismo, mas “a continuidade, nalgumas coisas, é exagerada”.

“Eu, pessoalmente, gostaria que houvesse mais mexidas, uma evolução maior e uma mudança maior. Porque as pessoas adaptadas nas posições durante muitos anos é pernicioso”, afirma, em entrevista à Renascença.

Ainda assim, José Manuel Antunes vê nos candidatos “dois benfiquistas com vontade de fazer mais pelo clube”. O facto de ter sido atleta e dirigente do clube dá uma “vantagem a Rui Costa”.

As eleições do Benfica estão marcadas para o dia 9 de outubro, sábado. As duas listas candidatas são lideradas por Rui Costa, atual presidente demissionário, e Francisco Benítez, do movimento “Servir o Benfica”. Esta quinta-feira, a Btv transmite um debate entre os dois candidatos.