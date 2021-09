Rui Costa evita questões sobre renovação de Jorge Jesus

O presidente do Benfica, Rui Costa, evitou pronunciar-se, esta quinta-feira, sobre uma possível renovação do contrato de Jorge Jesus.

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, de apresentação de um novo patrocinador, Rui Costa foi questionado sobre se a renovação do treinador já estaria em marcha. O líder encarnado esquivou-se.

"Estamos hoje [esta quinta-feira] aqui para apresentar uma parceria e não para falar de contratos, quer de jogadores, quer de treinadores. Não é o momento exato nem oportuno", sublinhou o presidente do Benfica.

Mais noites como o 3-0 ao Barcelona

A questão surgiu na sequência da vitória do Benfica sobre o Barcelona, na quarta-feira, por 3-0. "Uma noite histórica", admitiu Rui Costa.

"Foi um jogo excelente contra equipa enorme, mas que nos deu apenas três pontos. Teremos de continuar esse caminho jogo a jogo."



Um triunfo que dá aos adeptos do clube a esperança de ver um Benfica na Europa mais forte do que aquele que se tem visto nos últimos anos. Só acontecerá se as coisas forem bem feitas, advertiu Rui Costa:

"Só ganhámos um jogo e, infelizmente, ainda não passámos a fase de grupos. Temos de perceber que para chegar ao patamar que pretendemos é preciso mais noites destas, seja comigo como presidente ou qualquer outra pessoa. É preciso trabalhar para que haja mais noites destas."

Relativamente, precisamente, ao futuro presidencial do Benfica, Rui Costa preferiu deixar as questões "para outra ocasião que não esta".

"Estou aqui pelo Benfica, não por mais ninguém. Estou na condição de presidente, não na condição de candidato", salientou o líder encarnado.