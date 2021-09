Moniz não acompanha Rui Costa no Benfica

José Eduardo Moniz não vai integrar a lista de Rui Costa nas eleições do Benfica, marcadas para 9 de outubro.

O atual vice-presidente encarnado diz que “os desafios profissionais que se me deparam não se compadecem com dispersão de atividades e o Sport Lisboa e Benfica merece sempre a máxima entrega”.

Na carta, o ainda dirigente diz que Rui Costa “tem nas mãos um processo entusiasmante, que deve merecer o apoio de todos os benfiquistas”.

"Sou seu amigo e admirador. Trocámos confidências e alimentámos cumplicidades, ao longo destes anos. Em tempos complexos, estivemos juntos. Nestas últimas semanas, fez-se mais pela restauração do espírito do Benfica democrático do que em muitos anos", observou.



Também esta quinta-feira, Varandas Fernandes escreveu uma carta semelhante a dar o apoio a Rui Costa, mas a garantir que não fará parte de nenhuma lista.