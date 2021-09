Benfica com oportunidade histórica para vencer o Barcelona

Diogo Luís considera que o Benfica tem uma oportunidade histórica para vencer o Barcelona, quando encontrar os catalães, na Luz, na 2.ª jornada da fase se grupos da Liga dos Campeões.

Apesar de registar o valor e o peso do adversário, o antigo lateral dos encarnados salienta que este Barcelona perdeu peças muito influentes.

"Olhando para o Barcelona, apesar de ser uma grande equipa, não me recordo, nos últimos 20 anos, de uma oportunidade tão boa para um clube como o Benfica tentar fazer frente a um colosso como o Barcelona. O Barcelona perdeu dois ou três jogadores de dimensão mundial. Perdeu Messi e Griezmann que a qualquer altura podem desatar um resultado", nota Diogo Luís, em entrevista à Renascença.

Convencido de que o Benfica tem todas as condições para realizar uma boa campanha europeia, e determinando o 3.º lugar no grupo, que dá acesso à Liga Europa, como "objetivo mínimo", o antigo lateral alerta que a equipa não pode voltar a perder o foco, como aconteceu no final do jogo com o Dínamo de Kiev, na terça-feira.

"O Benfica teve controlo do jogo até ao minuto 90, mas em dois minutos permitiu que o Dínamo criasse três oportunidades. Na Liga dos Campeões não se pode perder a concentração", sublinha. O Benfica empatou em Kiev, mas nos intantes finais sofreu um golo que acabaria por ser invalidado pelo VAR, devido a fora de jogo de um jogador ucraniano. A partida terminou com empate a zero.