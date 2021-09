Jorge Ribeiro. Benfica terá "jogo disputado" com Santa Clara

Jorge Ribeiro, antigo lateral de Benfica e Santa Clara, considera que o jogo entre as duas equipas, da jornada 5 da I Liga, será "muito bem disputado".

Em declarações a Bola Branca, o antigo internacional português refere que o Benfica "tem uma equipa muito boa, superior à do ano passado". Já o Santa Clara "tem vindo a fazer bons campeonatos" e teve "azar em não seguir em frente" para a fase de grupos da Conference League.

"São duas equipas com objetivos diferentes: o Benfica luta para ser campeão, o Santa Clara quer fazer melhor do que no ano passado", diz.

No Benfica, Lucas Veríssimo e Otamendi representam as seleções de Brasil e Argentina na madrugada de sexta-feira, pelo que poderão não estar disponíveis para o encontro de sábado, nos Açores.

Jorge Ribeiro admite que a viagem e o desgaste são uma preocupação. Contudo, Jorge Jesus “tem em mente a situação” e o plantel tem “outras opções” para o centro da defesa, como Ferro, Morato e Vertonghen.

Outra decisão a cargo do técnico encarnado é a da estreia de Valentino Lázaro. O austríaco é um “jogador de grande qualidade”, que já teve mais de “uma semana para apreender as ideias do treinador”, e não deve precisar de muito tempo de adaptação. “Penso que, se houver uma oportunidade, Jorge Jesus pode lançá-lo”, afirma Jorge Ribeiro.

Vender Gedson pode ser arriscado

Quanto a saídas do plantel, Gedson Fernandes é desejado pelo Galatasaray. O mercado turco encerra esta terça-feira e o médio pode estar de saída em definitivo, algo que Jorge Ribeiro considera um risco, já que se trata de um atleta “com muita qualidade e potêncial”.

“Se o venderem agora, podemos ter um caso igual ao do Bernardo Silva. Emprestar o jogador seria a melhor opção, mas a uma equipa onde possa jogar”, aponta o antigo lateral-esquerdo português.

Jorge Ribeiro, nove vezes internacional, fez a formação no Benfica, tendo representado os encarnados entre 1992 e 2002. Regressou à Luz em 2008/09. Esteve emprestado pelas águias ao Santa Clara em 2001.