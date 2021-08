André Almeida volta a contar para o Benfica, 10 meses depois

André Almeida está de volta. O lateral-direito é a maior novidade nos convocados de Jorge Jesus para o jogo com o Arouca, este sábado. André Almeida lesionou-se com gravidade no joelho direito, em outubro, e cerca de 10 meses depois pode voltar a competir.

Para já o jogador, de 30 anos, entre na lista de 22 jogadores chamados para encontro da 2.ª jornada do campeonato. Diogo Gonçalves, castigado, e Vertonghen, lesionado, saem das escolhas.

Jorge Jesus não garantiu, mas deixou entender que deverá manter a linha de três centrais, mesmo tendo apenas três centrais disponíveis. Além de Vertonghen, Ferro também está fora, devido a lesão.