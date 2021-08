Jorge Jesus espera "do fundo do coração" que Rui Vitória tenha sucesso no Spartak

Jorge Jesus garante que já ultrapassou os desentendimentos do passado com Rui Vitória e, na véspera de defrontar o compatriota, e sucessor no Benfica, para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, deseja-lhe as maiores felicidades como treinador do Spartak de Moscovo.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida da primeira mão, o treinador do Benfica foi questionado duas vezes sobre Rui Vitória. Jorge Jesus lembrou que "já passaram seis anos" dos desaguisados com o homólogo e que, na Rússia, quem joga são as equipas.

"Rui Vitória teve sucesso no clube em que eu estive [Benfica], tem tido também algum sucesso fora de Portugal e espero do fundo do coração que tenha sucesso no Spartak. Que seja campeão e ganhe todas as competições que possa haver na Rússia", declarou o técnico.

Jorge Jesus salientou que respeita o Spartak como rival, tal como a sua equipa técnica, a quem deseja "os maiores êxitos desportivos na Rússia": "A partir dos dois jogos que vai ter connosco, que seja muito feliz."

Tempo de trabalho contra conhecimento próximo

Quanto ao conhecimento de Rui Vitória sobre Jorge Jesus e o Benfica, o técnico encarnado admitiu que é uma vantagem, no entanto, sublinhou que, hoje em dia, já há ferramentas para contrariar esse diferencial.

Ainda assim, a situação traz à memória o confronto com o PAOK de Abel Ferreira, no ano passado, na mesma fase da Champions, que os gregos venceram. Contudo, aí, é Jorge Jesus que tem uma vantagem:

"No ano passado [frente ao PAOK], tinha quatro, cinco semanas de trabalho. Este ano [com o Spartak], tenho ano e meio. É diferente."

O Benfica defronta o Spartak, orientado por Rui Vitória, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.