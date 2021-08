Benfica vai a Moscovo com Seferovic ou Gonçalo Ramos e defesa a quatro

Jorge Jesus levantou o véu, esta terça-feira, sobre algumas das escolhas para o primeiro jogo da época, frente ao Spartak Moscovo, relativo à primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, esta terça-feira, o treinador prometeu um Benfica com "muita ambição, muita confiança e vontade muito forte de passar", frente a um adversário que "também tem as suas ambições". As escolhas iniciais deverão passar por aquilo que foi treinado durante a pré-época, isto é, apenas dois centrais.

"É verdade que na pré-época praticamente só trabalhámos com uma estrutura de quatro. É normal que mantenhamos o que fizemos", começou por referir o técnico, quando questionado sobre se jogaria com um alinha defensiva de quatro ou cinco jogadores.

Gonçalo Ramos ou Seferovic no ataque

Sobre quem liderará o ataque, apesar da chegada de Yaremchuk e perante a lesão de Darwin, Jorge Jesus confirmou que, em princípio, a responsabilidade recairá sobre Haris Seferovic ou Gonçalo Ramos:

"Vamos contar com os jogadores que fizeram a pré-época. O Gonçalo Ramos foi mais utilizado nos jogos da pré-época. Está a crescer muito, cresceu muito do ano passado para este ano. O Haris e o Gonçalo estão muito mais adaptados à equipa, porque o Vinícius esteve um ano fora e o [Rodrigo Pinho só agora está a juntar-se ao grupo", explicou.

Jorge Jesus espera que o Benfica se apresente "a um nível alto", no primeiro jogo oficial, em função do que fez nos jogos da pré-época.

Esta época, os golos fora deixam de valer por dois em eliminatórias. Algo que "muda pouco" para Jorge Jesus, visto que o objetivo do treinador do Benfica é sempre vencer: "No fundo, vai dar tudo ao mesmo, porque a ambição é ganhar e, para ganhares, tens de fazer golos."