Benfica na Rússia. Jesus "satisfeito com o plantel" e Rui Costa "otimista"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, diz que está satisfeito com o plantel que tem à disposição, antes do arranque da temporada com a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. À partida para Moscovo, onde vai defrontar o Spartak, Jesus diz que é "importante começar a ganhar".

"É sempre importante ganhar. Estou satisfeito com o plantel que tenho. Vamos começar a jogar como é normal, agora neste primeiro jogo a sério", disse, em poucas palavras, no aeroporto.

O novo presidente do Benfica, Rui Costa, também foi questionado sobre os jornalistas, e apenas se limitou a dizer que está "muito otimista".

O Spartak de Moscovo, treinado por Rui Vitória, ex-técnico das águias, recebe o Benfica na quarta-feira, às 18h00. Caso o Benfica elimine os russos, já sabe que defrontará o vencedor da eliminatóira entre PSV Eindhoven e Mitdjylland, no "play-off" de acesso à fase de grupos.