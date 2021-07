Rui Costa: "Não houve intenção de excluir Vieira"

Rui Costa, atual presidente do Benfica, garante que não houve intençãoe maldade ao excluir Luís Filipe Vieira do clube, após a detenção do antigo presidente das águias.

Em entrevista à TVI, Rui Costa explica que agiu em interesse do Benfica e acredita que Vieira faria o mesmo, caso a situação fosse invertida.

"A exclusão de Vieira do Benfica nunca será feita, a obra dele no Benfica nunca será apagada. Na altura procurou-se em defender o Benfica, defender o presente e o futuro do clube, mostrando que não existia um vazio entre presidências. Não houve a intenção de excluir Luís Filipe Vieira. Naquele momento, pouco importava Rui Costa ou Vieira, importava a defesa intransigente do Benfica. Vieira faria o mesmo comigo, apesar das ligações pessoais", começou por afirmar.

Rui Costa admite que ficou "perplexo" quando soube da detenção de Vieira: "Fiquei perplexo, assim como qualquer pessoa que lidasse com ele. Jamais poderia esperar passar aquela quarta-feira, que naquele mesmo dia que acordei para desempenhar o meu trabalho que o dia acabasse assim e que Luís Filipe Vieira fosse detido".

O dirigente achou que as buscas seriam relacionadas com processos anteriores e não antevia o desfecho da detenção do presidente.

"No Benfica temos tido várias buscas e processos, sendo que nenhum deles originou nada. Na altura, a nossa perplexidade foi de mais uma busca, mas pensamos que não sairia dali. No Benfica Campus, desde jogadores a funcionários, foi um abalo completo no dia a dia da equipa de futebol", admite.