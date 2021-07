Benfica vs. John Textor. "Prudência" do clube contra abordagem "estranha"

O jurista João Diogo Manteigas confessa estranheza com a insistência de John Textor em avançar para a aquisição de 25% da SAD do Benfica e elogia a "prudência" da Direção do clube em vetar-lhe a entrada.

Em comunicado emitido esta sexta-feira, a Direção do Benfica anuncia que usará o seu poder de veto à operação acordada entre o empresário norte-americano e o acionista José António dos Santos, conhecido como "Rei dos Frangos" e arguido no âmbito da operação "cartão vermelho". Em declarações a Bola Branca, João Diogo Manteigas aprova a tomada de posição do clube encarnado perante alguém que "não percebe, ou não quer perceber, o que se está a passar, aos dias de hoje, com o Benfica".

"Acho que ele [Textor] não entendeu a gravidade daquilo por que a Benfica SAD e o Benfica, clube, estão a passar a nível judicial. Esta abordagem deste investidor é típica americana, por experiência própria é assim que eles são. Parece-me que vai ter de ter alguma calma. [Vetar a entrada de Textor na SAD] revela alguma prudência, da parte do Benfica, em relação ao que se está a passar", argumenta o jurista.