Benfica. Luís Filipe Vieira é alvo de buscas

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, foi alvo de buscas nesta quarta-feira, assim como o empresário José António dos Santos, acionista da SAD do Benfica e conhecido como "Rei dos Frangos". A informação foi avançada pelo "Sol" e confirmada pela Renascença.

Em causa estão suspeitas de crimes relacionados com a OPA do clube. A Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) já tinha anunciado a investigação e as suspeitas são de crimes de burla qualificada ao Fundo de Resolução bancária e ainda crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

Vieira é ainda suspeito do crime de abuso de confiança, referentres à venda do capital da SAD do Benfica a um empresário estrangeiro. O inquérito é dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal e está entregue à Autoridade Tributária.

Domingos Soares de Oliveira, diretor-executivo do Benfica e responsável pela pasta das finanças, tinha dito que o Benfica não estava preocupado com o caso.

"Essa informação eu não a conheço [relação entre Vieira e José António dos Santos]. A CMVM questionou o presidente Luís Filipe Vieira e a SAD, as respostas foram dadas e a CMVM fará o seu trabalho. Se é preocupante essa relação profissional para nós? Não é", diz.