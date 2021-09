As imagens que ficam dos Jogos Paralímpicos 2020

Com a cerimónia de encerramento a começar, termina mais uma edição dos Jogos Paralímpicos, disputados num contexto de pandemia de Covid-19 e um ano depois do previsto. Foi a segunda vez que a cidade japonesa de Tóquio acolheu o evento, a primeira decorreu em 1964. Portugal regressa com a prestação menos medalhada desde 1972, com duas subidas ao pódio e 23 diplomas. A China foi o país que conquistou mais medalhas (207), seguida da Grã-Bretanha (124) e do Comité Paralímpico Russo (118). Confira algumas das imagens que mais marcaram esta edição dos Jogos Paralímpicos.

05 set, 2021 - 12:04 • Sofia Freitas Moreira com EPA (Fotos)