As imagens da festa do Palmeiras de Abel Ferreira, novo campeão brasileiro

O Palmeiras, treinado pelo português, sagrou-se campeão brasileiro no sofá, mesmo antes de jogar. Celebrou o título com uma goleada ao Fortaleza e, no final, jogadores e adeptos festejaram à grande. Veja as imagens da festa.

03 nov, 2022 - 11:30 • Redação