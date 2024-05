E o microfone de Rúben bateu no chão: o povo delirante e a promessa inesperada (a crónica da festa do 20.º título do Sporting)

Depois do Famalicão-Benfica, que terminou 2-0 para os da casa, Roger Schmidt admitiu que o Sporting foi melhor ao longo da época. O alemão elogiou a consistência e a eficácia da rapaziada de Amorim. E a história fabricou-se ali à distância: é o 20.º título para os sportinguistas, numa trama que começou em 1941, quando Fernando Peyroteo massacrou as balizas adversárias. Pelo meio, houve fases de claro domínio, nomeadamente na década de 40, e os tais jejuns. Schmeichel, Acosta, etc, etc, deram de beber à dor em 1999/2000, colocando o fim num jejum imenso. De lá para cá, o Sporting ganhou o campeonato apenas em 2002, 2021 e agora, em 2024.

Na festa em Alvalade, depois do tal tilintar dos copos e talheres, Amorim interrompeu uma espécie de flash interview de Sebastián Coates, o capitão, e logo com uma gafe. “Ele tem de ir apanhar o avião… o autocarro”, corrigiu-se imediatamente, todo bem-dispostinho da silva. Os olhos do treinador abriam-se perante a voracidade dos jornalistas.

“É uma felicidade enorme”, confessou. Amorim lembrou que o seu primeiro título foi assombrado pela covid-19, a maldita pandemia que fez desaparecer tanta gente e aparecer tantos medos, e aproveitou para lembrar que este título teve gente nas bancadas, talvez para mandar uma bicada aos que diziam que os adeptos do Sporting só atrapalhavam.