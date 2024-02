"Gosto de um futebol técnico, nos EUA é mais fitness": entrevista a Olivia Smith, a pérola do Sporting que escalou a montanha duas vezes

Como é que tem sido a tua primeira experiência do outro lado do Atlântico, especialmente num país com língua e cultura tão diferentes?

Tem sido muito bom. Admito que, ao início, foi um pouco complicado, como seria em qualquer outro lado, mas, assim que fiquei um pouco mais confortável, sinto que tive um bom início de temporada e também agora no arranque da segunda metade. Estou muito feliz com a equipa, as jogadoras são fantásticas. Temos uma equipa técnica fantástica.

Em relação à língua, nem tem sido assim tão mau, na verdade. Eu estudei espanhol no liceu e na faculdade, por isso, a interpretação e a compreensão são um pouco mais fáceis para mim. Ainda assim, estou a ter aulas para continuar a aprender português. Também ajuda estar com as minhas companheiras de equipa, que me ajudam a aprender, assim como a vida normal, do género, vou buscar um café e tento falar em português. Aprender coisas também fora do futebol.

Agora, tens a teu lado a Brittany Raphino, mais uma jovem da América do Norte, fala a mesma língua. Ajuda-te a estar mais confortável aqui?

Ajuda sem dúvida ter outras jogadoras que falam inglês. A Brittany Raphino, a Jacynta [Gala], a Andrea [Pérez] fala também muito bom inglês, e a Hannah Seabert. É bom ter outras pessoas que estão no mesmo barco que eu.

Por agora, oito golos e sete assistências em apenas 19 jogos. Esperavas ter um impacto tão grande, tão cedo?

Honestamente, não tinha muitas expectativas para a minha primeira temporada. Queria só chegar, adaptar-me e mostrar o que tenho, ver como me integraria aqui. Estou muito honrada por contribuir para a equipa e para os golos. No entanto, por agora, não tenho expectativas de golos nem nada do género. Para mim, o mais importante, esta época, é que tenhamos sucesso como equipa.

Em Portugal, tivemos a Cloé Lacasse no Benfica, a Chandra Davidson passou pelo Sporting, entre outras. Falaste com alguma jogadora canadiana para ajudar à decisão, na altura de vir para cá?

Um pouco antes de me comprometer com o Sporting, falei com a Cloé Lacasse, que estava no Benfica, quando estávamos nos estágios da seleção, e ela só tinha coisas boas a dizer. Não só sobre o país, mas também sobre o futebol em geral, aqui em Portugal, sobre como todos os adeptos são muito apaixonados e que eu adoraria estar aqui. Foi algo que também me ajudou a decidir.

Vamos ao futebolês. Como é que o teu estilo se encaixa no tipo de jogo de Mariana Cabral?

Encaixa-se muito bem. Sou uma jogadora muito técnica, gosto de encarar em “um contra um” e penso que tenho uma vantagem, aqui, pela minha fisicalidade. Penso que me encaixo, seja no meio ou onde quer que precisem que eu jogue. Sou muito versátil.

Mas claro que ainda tenho muito por onde crescer. Só tenho 19 anos e aprendo algo novo todos os dias, em todos os treinos. Até agora, contudo, a adaptação à equipa tem sido muito boa.

Portugal é, claro, um país muito diferente do Canadá e dos EUA. Tem sido uma experiência divertida aprender este novo futebol?

Tem sido, definitivamente, muito divertido. Mesmo a aprendizagem de ir aos jogos da equipa masculina e ter essa experiência, mas também é muito diferente aqui: estando num ambiente profissional, analisamos muito mais as coisas, o que me permite aprender mais, mais rapidamente, com vídeos individuais e tudo o resto. Sou muito sortuda por ter uma grande equipa técnica com quem analisar tudo.