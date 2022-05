As imagens da festa do FC Porto, no regresso aos Aliados

A festa do 30.º título do FC Porto começou muito antes do apito inicial do jogo com o Estoril, às 18h00, e terminou já na madrugada de domingo, na Avenida dos Aliados.

As celebrações, que começaram na semana passada após a confirmação do título de campeão, tiveram um novo momento alto na noite de sábado. O FC Porto encerrou a I Liga com uma vitória, por 2-0, com o Estoril, que permitiu estabelecer um novo recorde de pontos no campeonato, 91.

Os dragões estrearam quatro jogadores na I Liga, mais quatro campeões nacionais: Cláudio Ramos, Francisco Meixedo, Fernando Andrade e Rúben Semedo. Aos 30 campeões do plantel, juntam-se Sérgio Oliveira, Corona e Luis Díaz, que saíram em janeiro.

O FC Porto continuou a festa no estádio e ergueu o troféu de campeão no relvado do Dragão, ainda com as bancadas lotadas.

A equipa saiu do Dragão num trio elétrico por volta das 22h40 e seguiu até aos Aliados num curto trajeto de cerca de três quilómetros que passou pela Constituição, desceu a rua de Camões e chegou ao epicentro da festa pela Trindade, já perto da meia-noite.

O FC Porto foi recebido, primeiro, na Câmara Municipal por Rui Moreira, presidente e também membro do Conselho Superior do clube, antes de se deslocar à varanda para mostrar a taça aos milhares que enchiam os Aliados, ao som do hino do clube e com direito a fogo de artifício.

Seguiu-se a tradicional festa nos Aliados. Os jogadores foram apresentados, um a um, com direito a música personalizada e breves palavras aos adeptos. O capitão Pepe foi o primeiro a subir a palco, com o troféu nas mãos. Aos 39 anos de idade e ao quarto título de campeão, foi a primeira vez que Pepe celebrou nos Aliados, local mítico para o FC Porto.

Nos dois primeiros títulos, em 2006 e 2007, o presidente da câmara, Rui Rio, não recebia o FC Porto. Em 2020, fruto da pandemia, os dragões celebraram o título no Estádio do Dragão, sem a presença de adeptos.

Apenas dois dos 30 campeões nacionais sabiam o que era festejar nos Aliados: Marcano e Otávio, os dois jogadores que sobram do primeiro título de Sérgio Conceição, em 2017/2018, a última vez que o Porto foi até aos Aliados festejar um campeonato.

A festa só desarmou por volta das duas da manhã, já com a chuva a incomodar. O FC Porto voltou aos Aliados e as celebrações podem ainda ter um terceiro episódio no próximo domingo, caso os dragões vençam a Taça de Portugal.