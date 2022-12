Tróia-Sagres. António cumpriu promessa e para o ano chega ao meio milhão de quilómetros de bicicleta

Quanto às multas que a GNR ameaçara, caso fossem identificados os promotores do evento, o responsável policial disse que ainda ninguém foi autuado. Não foi identificado nenhum promotor do evento.

Mas então o que mudou na realidade antes e depois da GNR ter feito o aviso a António Malvar e às empresas da área do ciclismo que se associaram ao evento? O tenente-coronel começa por responder usando argumentos que não iam ao encontro da questão: “A intervenção, tal como já referi, tendo conhecimento do número de ciclistas nesta magnitude, a preocupação foi essencialmente para a segurança de todos os utentes da via”.

Perante a insistência na pergunta em relação ao que se alterou, além do fecho de uma página de Facebook, o responsável das operações da GNR de Setúbal repetiu que, além da questão da segurança rodoviária, a Guarda procurou perceber se havia uma organização. No caso de ela existir, teria de respeitar as regras do Decreto Regulamentar nº2-A/2005, no Artigo 7.

O Decreto Regulamentar nº2-A/2005, Artigo 7.º, que a GNR invoca:



Outras actividades que podem afectar o trânsito normal

1 - O pedido de autorização para realização de actividades diferentes das previstas nos artigos anteriores, susceptíveis de afectar o trânsito normal, deve ser apresentado na câmara municipal do concelho onde aquelas se realizem ou tenham a seu termo, no caso de abranger mais de um concelho.

2 - Para efeitos de instrução do pedido de autorização, a entidade organizadora deve apresentar os seguintes documentos:

a) Requerimento contendo a identificação da entidade organizadora da actividade, com indicação da data, hora e local em que pretende que a mesma tenha lugar, bem como a indicação do número previsto de participantes;

b) Traçado do percurso, sobre mapa ou esboço da rede viária, em escala adequada que permita uma correcta análise do percurso, indicando de forma clara as vias abrangidas, as localidades e os horários prováveis de passagem nas mesmas;

c) Regulamento da actividade a desenvolver, se existir;

d) Parecer das forças de segurança competentes;

e) Parecer das entidades sob cuja jurisdição se encontram as vias a utilizar, caso não seja a câmara municipal onde o pedido é apresentado.

“Se houvesse alguém a fomentar algum tipo de organização associada àquele evento, obviamente que isso levaria a uma intervenção, nomeadamente até de identificação dos eventuais promotores, para depois se avaliar a situação em termos de inquérito para ver se configurava ou não uma contraordenação”, explica o tenente-coronel Rodrigues.