Rafa Sudré está farta que se faça muito com pouco: "Nem que tenha de ser eu, uma brasileira, a lutar pelo futebol português"

Publicaste um vídeo, nas redes sociais, em que abordaste “algumas verdades" sobre o futebol feminino. Houve um gatilho para a publicação?

Isso de "algumas verdades para se dizer e sair correndo" é uma tendência que está dentro da plataforma do TikTok, só que o pessoal estava usando para outras vertentes. E eu falei: “cara, isso encaixa tão bem no futebol feminino”. Era uma hora da manhã, eu acordei na madrugada e fui escrever, porque se eu não escrevesse eu não dormia. Eu precisava fazer esse vídeo e usar essa tendência para trazer um pouco de verdade do futebol feminino, para trazer realmente verdades dolorosas e que as pessoas não aceitam. Porque são verdades recorrentes na nossa vida, no nosso dia.

Esse foi o maior gatilho. É pensar em como provocar um pouco o pessoal a enxergar o futebol feminino de alguma forma que não só o bonitinho. As pessoas têm romantizado muito o futebol feminino depois do Campeonato do Mundo. Ah, porque foram incríveis, porque isso, porque aquilo, porque fizeram muito com pouco. OK, fizemos, obrigada, isso é incrível. Mas chega de fazer muito com pouco. Vamos fazer muito com muito. É muito melhor, não é? Fazer muito com estrutura, com estabilidade, com apoio, com estrutura. Chega um momento em que realmente me dói escutar essa frase romantizada do futebol.

Vamos dissecar esse vídeo. Primeiro, falas das condições que vos são dadas. Há uns dias, houve o caso do balneário do Marítimo, que já sabemos que não é o único balneário do género na primeira divisão do futebol feminino. Como é que se pode fazer com que sejam dadas mais condições?

Eu acho que falta um pouco mais de aplicação de algumas sanções. Tipo: “Olha, as condições mínimas para a gente receber as equipas nos clubes são essas. Vocês estão aptos a tal? Sim ou não? Não? OK. Infelizmente não vão poder participar na competição enquanto isso não for resolvido.” Só que isso não acontece.

O que me entristece é que a maioria dos cargos, gestores e etc, estão preocupados só com “show-off”. OK, o jogo passando no Canal 11, o jogo passando na TVI... Mas e o “backstage”? Como é tratado? É só isso? Põe o figurino, vai para dentro de campo, depois tira o figurino, acabou. São coisas que poderiam melhorar.

Depois, falta realmente as jogadoras denunciarem mais, denunciarem mesmo. Nós temos o Sindicato dos Jogadores e lá você pode denunciar tudo e mais alguma coisa de forma anónima. Por que é que não fazemos isso? Porque nós, enquanto atletas, somos preguiçosas. Eu canso de falar isso para as minhas colegas de equipa. Nós somos preguiçosas. Do que adianta você falar “eu quero melhorias, mas eu não luto, eu não faço nada, eu fico aqui, eu quero melhorias e estou aqui, à espera que venham”. Não, ações. Tem de falar com o representante, ir ao Sindicato de Jogadores fazer uma denúncia, falar com o gestor, falar com alguém, tomar uma atitude. Falta muito isso às atletas, muito mesmo. Com certeza faria com que pequenas mudanças acontecessem, como essa de balneários e condições melhores para trabalhar.