“Garras no título”. Recorde o que foi dito na Tertúlia Bola Branca

A Tertúlia Bola Branca regressou para debater as virtudes e os encantos do título nacional do Sporting e também o desnorte dos rivais. Nesta edição, contamos com Litos, ex-futebolista do Sporting, o treinador e comentador Afonso Cabral e os jornalistas Rui Miguel Tovar e Luís Aresta, o editor de Desporto da Renascença, numa emissão conduzida por Hugo Tavares da Silva.