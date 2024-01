Como será dividido o dinheiro da centralização? Metade é “distribuído de forma igualitária”

Valorização em bloco salvaguarda receita individual

Pelas contas, para que nenhum clube perca com a centralização é necessário que o valor total da venda seja superior ao que foi praticado nos últimos contratos, ainda negociados individualmente.

De acordo com os estudos realizados pela Liga Portugal, o novo modelo de comercialização, que tem de ser apresentado até ao final da época desportiva de 2025/2026, é o suficiente para “aumentar o valor global dos contratos audiovisuais do futebol português”.

“Os estudos de várias entidades apontam para valores, no mercado atual, na ordem dos 150 a 170 milhões de euros [na venda individual]. Os estudos da Liga apresentam valores muito superiores, que vão dos 275 aos 325 milhões de euros, enquanto valor global [da venda centralizada]”, diz o diretor executivo.

Os valores apresentados pelos estudos da Liga são superiores ao praticado no passado, mas ainda têm margem para melhoria, garante Rui Caeiro.

Um dos aspetos com margem para crescer é a venda dos direitos de transmissão noutros países, algo que, atualmente, representa uma pequena percentagem da receita e no qual a Liga tem investido, com tentativas de internacionalizar a marca do futebol português.

“Temos a perfeita consciência de que o valor do mercado nacional é muitíssimo superior ao valor do mercado internacional. A nossa convicção é que, quando conseguirmos a centralização, já num processo normal [no futuro], vamos conseguir extrair muito mais valor da dimensão internacional. Atualmente, os valores do mercado internacional devem estar entre os 5 e os 10%”, explica.

Uma dessas formas é levar a "final four" da Taça da Liga para o Médio Oriente, uma possibilidade reconhecida pelo diretor executivo.