João Paulo Correia: "Mundial 2030 foi decidido de forma atempada, com transparência e sem ruído"

O Mundial de 2030 contempla 104 jogos. Já tem uma certeza quanto ao número de partidas que Portugal irá acolher e em que fases da competição, tendo em conta que a lotação dos estádios poderá funcionar como uma barreira impeditiva de receber jogos a partir dos quartos de final?

Julgo que, neste momento, não há impossibilidades desse ponto de vista.

Esta é a fase inicial da construção da candidatura e isso significa que teremos de esperar pela candidatura para perceber quantos jogos serão disputados em Portugal e até que fase da competição é que os nossos estádios servirão.

Diria que teremos, no mínimo, uma dezena de jogos em Portugal e provavelmente mais do que uma dezena. Quanto à participação dos nossos estádios no modelo organizativo, é preferível aguardar pela entrega do dossier de candidatura.

A realização da final, das meias-finais ou mesmo dos quartos de final em estádios portugueses, está totalmente posta de parte?

Nesta altura não há portas fechadas. Está ainda a ser construído o dossier de candidatura.

Mas não o perturba o facto de Marrocos já ter assumido que quer acolher a final? Portugal não estará a ser relegado já para o último lugar da fila?

De todo. Portugal tem dado provas, através da FPF, de competência e também tem tido provas de reconhecimento por parte das instâncias internacionais, quer da FIFA, quer da UEFA. Essas declarações públicas são aceites com naturalidade, mas temos de nos fixar nas muitas provas de competência dadas pela FPF.

Neste contexto, é possível idealizar um Estádio do Dragão a funcionar como complemento aos grupos e jogos que Espanha pretende acolher na Corunha e em Vigo?

O dosser de candidatura começou a ser construído. Essas perguntas não cabem nesta fase inicial do dossier de candidatura. Não quero estar a especular.

Partilho apenas informação que é segura e a informação que é segura é que teremos três estádios, que estão construídos, nunca esteve em cima da mesa construir um novo estádio para o Mundial 2030. Teremos cerca de 30 centros de estágio para as seleções que participarão no Mundial e teremos mais de uma dezena de jogos nos estádios referidos.

O que nos pode adiantar sobre o projeto de remodelação do Estádio Nacional? O investimento a realizar levará em conta a aproximação do Mundial de 2030?

O Governo deu o pontapé de saída naquilo que é uma velha ambição dos amantes do desporto em Portugal, que é a requalificação do Estádio do Jamor. Esse pontapé de saída foi dado com o acordo celebrado entre as federações de futebol, râguebi e atletismo e o IPDJ, com vista à requalificação.

Estamos a falar de um património protegido, cuja requalificação terá de obedecer sempre às regras de proteção. Esta é a fase de lançamento do concurso de ideias. Torno a dizer: os únicos estádios inseridos por Portugal no dossier de candidatura para o Mundial 2030 são o Estádio da Luz, o Estádio de Alvalade e o Estádio do Dragão.

O Centro Nacional do Jamor é um dos centros de estágio que serão disponibilizados às seleções durante o Mundial, quer às seleções que irão disputar os jogos em Portugal como em Espanha. A região do Algarve, por exemplo, é sede de muitas concentrações e estágios de clubes e seleções.